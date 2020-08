Xbox Game Pass ze świetną aktualizacją w sierpniu. Hity i premierowe gry w ofercie

Microsoft

Microsoft bardzo mocno wspiera swoją usługę Xbox Game Pass. Każdego miesiąca trafia do niej co najmniej kilka wartych uwagi produkcji. Sierpniowo-wrześniowa aktualizacja jest jednak szczególnie interesująca, bo pojawia się w niej kilka premierowych gier - m.in. Microsoft Flight Simulator, Battletoads, Spiritfarer, Tell Me Why czy Crusader Kings III.

Oprócz tego do abonentów trafi także świetnie oceniane i przerażające Resident Evil 7, kolorowa platformówka New Super Lucky’s Tale i Darksiders Genesis - udany spin-off popularnej serii o Jeźdźcach Apokalipsy. Na liście znalazło się także miejsce dla kilku przyjemnych produkcji od niezależnych deweloperów.

Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę aktualizacji na przełom sierpnia i września wraz z datami, od których dane gry są lub będą dostępne.