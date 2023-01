Ci aktorzy potrzebowali chwili, by skraść ekran. Te występy są niezapomniane

fot. materiały prasowe

Mimo że największą uwagę w produkcjach przykuwają główne postaci, to zdarza się, że poboczna rola wybija się na pierwszy plan. A wszystko przez charyzmatyczną grę odtwórcy, który w ciągu kilku minut potrafi ożywić akcję i wpuścić do fabuły nieoczekiwanej świeżości. W ten oto sposób przez zaledwie jedną scenę widzowie potrafią silnie się przywiązać do danego bohatera, którego rola wręcz zakotwicza się w pamięci.

Serwis internetowy BuzzFeed wyszedł do czytelników z prośbą, aby wskazali, którzy aktorzy całkowicie zawładnęli filmem, mimo iż grali epizodyczne role. Społeczność zadecydowała i powstało zestawienie, liczące 26 pozycji. W galerii zdjęć znalazły się osoby, które zasłynęły swoimi przelotnymi występami. Zdarzało się, że artyści odegrali w produkcji więcej niż jedną scenę, jednak w większości były to krótkie ujęcia. Sprawdźcie sami, o jakich nazwiskach i tytułach mowa. Kto według Was najbardziej zasłużył na miano "złodzieja show"? Podzielcie się wrażeniami.

Aktorzy potrzebowali chwili, by skraść ekran