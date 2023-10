Duch – kultowy horror doczeka się serialowej wersji. Nie będzie to jednak reboot serii

fot. MGM

Amazon MGM Studios pracuje nad serialem Duch, będący kolejnym rozdziałem kultowego horroru z 1982 roku. Obecnie projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju i studio nie zatrudniło jeszcze scenarzystów do napisania historii. Chociaż żadne szczegóły fabuły nie zostały ujawnione, to Variety poinformowało, że nie będzie to reboot serii, ale zupełnie nowa opowieść osadzona w świecie znanym z filmu.

Duch - Amazon pracuje nad serialem ze świata kultowej serii horrorów

Producentami wykonawczymi z ramienia Amblin Television są Darryl Frank i Justin Falvey. Amblin produkował oryginalny film w reżyserii Tobe’a Hoopera.

Oryginalny Duch opowiadał o rodzinie Freelingów, którzy przeprowadzają się do nowego domu. Szybko odkrywają, że jest on opanowany przez duchy. Gdy zjawy porywają ich małą córkę, Freelingowie wzywają na pomoc parapsychologów i medium, którzy pomagają uwolnić dziewczynkę i powstrzymać inwazję duchów.

Seria doczekała się trzech części, a także remake’u z 2015 roku, który został chłodno przyjęty przez publiczność. Duch od Amazonu będzie drugą próbą przeniesienia tej serii do serialowego świata. Pierwszą był Poltergeist: The Legacy, który zadebiutował w 1996 roku na kanale Showtime. Serial doczekał się czterech sezonów.