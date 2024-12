John Wick może nie powrócić. Keanu Reeves podaje powód zdrowotny

fot. Lionsgate

Keanu Reeves w rozmowie z CBS News przyznał, że jego serce mówi mu wprost: chce nadal grać Johna Wicka w hitowej franczyzie kina akcji. Wygląda jednak na to, że przynajmniej w najbliższym czasie nie będzie to możliwe.

John Wick 5 nie jest pewny

Keanu Reeves podał powód zdrowotny: na ten moment nie ma szans, by zagrał Johna Wicka, ponieważ jego kolana są w takim stanie, że uniemożliwiają mu wcielanie się w takie postacie. Jest to efekt wypadku, do którego doszło w 2024 roku na planie filmu Good Fortune w reżyserii Aziza Ansariego. To właśnie podczas pracy nad tą komedią poważnie uszkodził kolana.

Co prawda osoby ze studia Lionsgate wyrażały się optymistycznie o ewentualnym powrocie Johna Wicka, ale taki projekt na razie nie powstaje. Sam reżyser Chad Stahelski mówił, że w luźnej rozmowie poruszali tę kwestię, ale nie ma żadnego planu, pomysłu ani wizji na taki film. Filmowiec ma najbliższe lata zapełnione rozmaitymi projektami, na czele z Nieśmiertelnym z Henrym Cavillem, do którego prace ruszą w 2025 roku.

Przypomnijmy, że zakończenie Johna Wicka 4, w którym postać zginęła, było pomysłem Keanu Reevesa. Chciał dać mu dobrą kulminację, która zapewni Johnowi spokój, którego nie miał od śmierci żony. Co prawda podczas promocji Johna Wicka 4 Stahelski mówił, że mieli alternatywne zakończenie pokazujące Johna Wicka żywego. W związku z pokazami testowymi postawiono na to, które ostatecznie wykorzystano, bo widzowie woleli takie niedomówienie. Choć jest sugestia jego śmierci, nie zostało to dosadnie pokazane. Z tego powodu od premiery krążą teorie o tym, że John Wick mógł przeżyć. Nawet producent Basyl Iwanyk przyznał, że zgodzili się na takie zakończenie, chcąc pozostawić sobie to niedomówienie jako małą ewentualność na przyszłość.

John Wick pojawi się w 2025 roku w kinach w małej roli w filmie Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. Premiera w czerwcu 2025 roku.