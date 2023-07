Duet dla koneserów: telewizor Excellence Line Neo QLED 8K i soundbar Q990C

Takie wrażenia może zapewnić tylko wyjątkowy duet najlepszych tegorocznych urządzeń firmy Samsung: telewizor Excellence Line Neo QLED 8K QN900C oraz soundbar Q990C. Ten znakomity, najbardziej zaawansowany technologicznie zestaw sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających widzów.

Telewizory Excellence Line, które zadebiutowały rok temu, to synonim luksusu pod każdym możliwym względem. Zostały stworzone po to, aby oczarowywać widzów imponującym realizmem obrazu, pięknym wzornictwem i rozbudowanymi funkcjami Smart. To seria, która zapewnia intensywne doznania i daje autentyczną przyjemność obcowania z czymś naprawdę mistrzowskim.

Najwyższy przedstawiciel rodziny telewizorów Excellence Line Neo QLED 8K to w tym roku model QN900C. Charakteryzuje się zaawansowaną technologią wyświetlania Quantum Mini LED z 14-bitową skalą luminacji, która sprawia, że podświetlenie ekranu kontrolowane jest lepiej niż kiedykolwiek. Dzięki niej można cieszyć się seansami wzbogaconymi o niedostrzegalne wcześniej szczegóły. Niezależnie od tego czy oglądamy rozgrywany w ciągu dnia mecz tenisa czy nocny pościg w kinie akcji, obraz będzie równie wyrazisty i pełen szczegółów.

fot. Samsung

Kolejną ważną cechą tego telewizora jest możliwość bezgranicznego zanurzenia się w świecie filmowym. Takie doświadczenia zapewni multi-inteligentny Neuronowy Procesor AI Quantum 8K. Wykorzystuje on aż 64 wielomodelowe sieci neuronowe, które analizują dane obrazu, aby dostarczyć optymalne wrażenia niezależnie od ich jakości wejściowej. Każda z takich sieci odpowiada za określony obszar i podnosi jakość scen, udoskonalając ich kontrast, rozdzielczość oraz kolory – wszystko po to, aby widz mógł doświadczyć rozdzielczości jak najbardziej zbliżonej do 8K[1].

Telewizor QN900C to także piękny design, dzięki któremu telewizor może stać się prawdziwą ozdobą wnętrza. Jego cechą charakterystyczną jest Bezgraniczny Ekran, czyli praktycznie niewidoczne krawędzie oraz zminimalizowana ramka ekranu, która pozwala na jeszcze bardziej imponujące wrażenia podczas oglądania. Czysta forma telewizora – bez zbędnych detali – odmienia wnętrze każdego domu, wnosząc do niego harmonię i elegancję.

fot. Samsung

Jak przystało na najbardziej ekskluzywne telewizory, seria Excellence Line nie uznaje kompromisów w kwestii jakości obsługi. W tym roku Smart Hub jest jeszcze bardziej intuicyjny w użytkowaniu, dzięki czemu spędzimy mniej czasu na poszukiwaniu treści, a więcej na oglądaniu czy graniu. Z poziomu wygodnego menu widzowie mają dostęp do wszystkich najpopularniejszych platform VOD, takich jak Netflix, Disney+, HBO Max czy Skyshowtime, a także aplikacji muzycznych, dla graczy czy służących do pracy.

Ekrany te z powodzeniem mogą stać się też domowym centrum zarządzania domem. Posiadają wbudowany SmartThings Hub, dzięki któremu domowy ekosystem można zbudować bez dodatkowych modułów zewnętrznych, łączących różne domowe urządzenia. Jeśli chodzi o podgląd i zarządzanie kompatybilnymi produktami to wystarczy jedna aplikacja SmartThings, która z roku na rok ma do zaoferowania coraz więcej. W praktyce oznacza to, że do lodówki zajrzymy bez konieczności wstawania z kanapy, a powiadomienie o właśnie zakończonym praniu dyskretnie wyświetli się na dużym ekranie.

Samsung HW-Q990C: potęga brzmienia

Na wyjątkowe wrażenia składa się jednak nie tylko niesamowitej jakości obraz, lecz także imponujące brzmienie, które przenosi w sam środek akcji. Takie wrażenie może zapewnić wysokiej jakości soundbar Q-Serii, taki jak HW-Q990C, który w połączeniu z telewizorem QN900C będzie stanowić iście mistrzowski duet do zadań specjalnych.

Soundbar wyróżnia Wielokanałowy Dźwięk Przestrzenny 11.1.4. Oznacza to, że posiada aż 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 niskotonowy i 4 skierowane ku górze. Dzięki nim nasze przeżycia staną się jeszcze bardziej intensywne i realistyczne, a brzmienie będzie otaczać nas z każdej strony, zupełnie jak w kinie.

fot. Samsung

Model ten oferuje także funkcję Bezprzewodowego Dolby Atmos[2]. Dzięki niej można zapomnieć o nieestetycznej plątaninie kabli wokół sprzętów i nic nie odciąga naszej uwagi od ekranu. Funkcja ta pozwala bezprzewodowo połączyć soundbar z telewizorem i za sprawą technologii Dolby Atmos odkryć przestrzenne kinowe brzmienie. Wystarczy rozsiąść się wygodnie w fotelu i poczuć przestrzeń, wypełnioną doskonałym brzmieniem.

Nie można nie wspomnieć o harmonijnej współpracy między soundbarem a telewizorem. Q-Symphony to jedna z najbardziej innowacyjnych funkcji Samsung, która umożliwia jednoczesną pracę głośników telewizora i soundbara, tworząc najwyższą synergię brzmienia. W tym roku unowocześniona technologia Q-Symphony zapewnia zoptymalizowany dźwięk wszystkich kanałów, a sztuczna inteligencja remasteruje obiekty dźwiękowe wyodrębnione z oryginalnego wejścia audio, zapewniając jeszcze bardziej spektakularne doświadczenia.

[1] Jakość oglądania może się różnić w zależności od rodzaju treści i formatu. Skalowanie może nie mieć zastosowania do połączenia z komputerem oraz Trybu Gry.

[2] Bezprzewodowa Technologia Dolby Atmos wymaga połączenia za pomocą Wi-Fi. Funkcja kompatybilna wyłącznie z wybranymi telewizorami Samsung z 2022 i 2023 roku. Informacja o kompatybilności dostępna w specyfikacji telewizorów na stronie samsung.pl. Wymagane źródło dźwięku w formacie Dolby Atmos.