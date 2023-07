Promocja na telewizory Samsung. Można zyskać aż 2000 zł!

fot. Samsung

Kup wybrany telewizor Samsung, zostaw opinię i zyskaj aż do 2000 złotych zwrotu Oferta obejmuje modele Excellence Line Neo QLED 8K, Neo QLED, OLED, QLED oraz The Frame w rozmiarach od 65” do 85”. Promocja trwa do 20 sierpnia 2023 roku w wybranych sieciach sprzedaży.