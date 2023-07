Telewizor Samsung 98Q80C – bardziej kino niż domowe

fot. Samsung

Dotychczas telewizory z tak dużymi ekranami, o ile były w ofercie, były dostępne tylko na zamówienie. Nowy, imponujących rozmiarów, 98- calowy model zachwyci z pewnością nie tylko miłośników kina, czy spragnionych ekstremalnych przeżyć fanów sportu, ale każdego dla kogo spektakularne emocje i nowoczesne technologie mają kolosalne znaczenie.

Telewizor QLED 80C o imponującej przekątnej 98” to doskonały wybór dla osób, które kochają “duże wrażenia”. Jego gigantyczny ekran zapewnia realistyczny, kinowy obraz w rozdzielczości 4K i dźwięk godny jego wielkości. Niezapomnianych wrażeń kinowych dostarczy technologia Dolby Atmos®, która w połączeniu z wielokanałowymi wbudowanymi głośnikami zapewni niezwykle porywające brzmienie. Nowy QLED to jednak nie tylko zaawansowane technologie – to także prawdziwa gratka, dla wszystkich którzy cenią sobie wyrafinowany design – smukły profil w super dużym telewizorze idealnie dopasowuje się do wnętrza.

fot. Samsung

W ostatnich latach obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na coraz większe ekrany. Dlatego też w Samsung staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i dostarczać im najwyższej jakości urządzenia, które wniosą istotny wkład w poprawę jakości ich życia, zaspokoją ich indywidualne potrzeby i dostarczą niezapomnianych emocji i wrażeń. Ten nowy, „super-wielki dodatek” do naszej oferty telewizorów QLED zajmuje szczególne miejsce w naszej ofercie. Sprawia on, że widz ma niespotykaną dotąd szansę doświadczenia wyjątkowej rozrywki na najwyższym poziomie. Takich niecodziennych kinowych wrażeń się nie zapomina. – powiedział Jose Barreiro-Lopez, Wiceprezes biura Europe Visual Display Office spółki Samsung Europe.

QLED Q80C – gigant zachwycający designem i technologiami ­

Wokół modelu Q80C nie można przejść obojętnie. To doskonały wybór dla widzów, którzy chcą doświadczyć prawdziwego kina. O realizm i dynamikę obrazu dba Neuronowy Procesor AI Quantum 4K. Udoskonalony proces skalowania o jakości zbliżonej do 4K oparty jest aż na 20 wielomodelowych sieciach neuronowych, które analizują dane obrazu. Każda z sieci odpowiada za określony obszar i jest automatycznie dobierana przez algorytm, aby zwiększyć jakość dostarczanej treści. Dopełnienie stanowi technologia Quantum Dot o 100% pokryciu skali kolorów PANTONE. Dzięki temu użytkownicy telewizorów Samsung mogą cieszyć zmysły prawdziwie żywymi i realistycznymi kolorami. Co więcej, osoby planujące spędzić przed telewizorem wiele godzin mogą zmniejszyć obciążenie swojego wzroku, włączając inteligentny tryb Komfort dla Oczu, który automatycznie dostosowuje jasność i ton obrazu (na podstawie danych z czujnika natężenia oświetlenia w otoczeniu). Dodatkowo, podczas wieczornego oglądania telewizji, tryb Komfort dla Oczu włączy reduktor poziomu niebieskiego światła, dzięki czemu obraz jest cieplejszy i zdecydowanie bardziej przyjazny dla oka.

fot. Samsung

Q80C to nie tylko telewizor, to prawdziwe dzieło sztuki. Ten super smukły model idealnie wpasowuje się w wystrój nowoczesnego domu, zapewniając mu niepowtarzalny charakter i klimat. Niezwykle cienkie obramowanie ekranu nadaje mu wygląd eleganckiego „okna na świat rozrywki”, a wyjątkowe wrażenia dźwiękowe zapewniają najwyższej jakości głośniki. To jednak nie wszystko – wbudowany w telewizor Q80C system Dolby Atmos zapewnia dźwięk przestrzenny, dzięki czemu użytkownik może poczuć się jak na seansie kinowym z prawdziwego zdarzenia. Natomiast rozwiązanie Q-Symphony, czyli system synchronizujący głośniki telewizora z soundbarem przeniesie domową rozrywkę na jeszcze wyższy poziom.

Inteligentne centrum zarządzania rozrywką na wyciągnięcie ręki

Wszystkie telewizory Samsung z oferty na 2023 rok są wyposażone w intuicyjny interfejs użytkownika Smart Hub, czyli łatwe w użyciu centrum sterowania rozrywką. Wyświetlane treści podzielone są na kilka kategorii zoptymalizowanych pod kątem wcześniejszych zainteresowań użytkownika. Wszyscy gracze natomiast będą z pewnością usatysfakcjonowani mogąc korzystać ze streamingu gier za pośrednictwem Samsung Smart TV bez konsoli. Co więcej, synchronizacja FreeSync Premium Pro eliminuje rwanie i zacinanie się gier wymagających wysokiego zakresu dynamicznego i małego opóźnienia reakcji ekranu.

fot. Samsung