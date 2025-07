Czy Thunderbolts* przeczą Daredevil: Odrodzenie? Stan wojenny a obecność drużyny w Nowym Jorku

Marvel

Obecnie nawet fani Kinowego Uniwersum Marvela są w stanie wyliczyć wiele problemów z tym światem. Kiedyś jednym z największych problemów była kwestia nieścisłości fabularnych. Nowy Jork był niszczony w praktycznie, co drugim filmie, ale Avengers nie zwoływali się za każdym razem i nie pomagali sobie nawzajem, choć dobrze się znali i byli w pobliżu. Podobny szkopuł fani wskazywali w Thunderbolts*. Akcja filmu również działa się w Nowym Jorku, ale problem w tym, że burmistrz Fisk w serialu Daredevil: Odrodzenie zdążył już wprowadzić stan wojenny i wyjąć wszystkich superbohaterów i mścicieli spod prawa. To oznacza, że drużyna Thunderbolts* nie powinna się tam w ogóle znajdować. Jak to wytłumaczono?

Odpowiedzi na to pytanie udzielił Jake Schreier, czyli reżyser Thunderbolts*, który porozmawiał z portalem ComicBookMovie.

Wiedzieliśmy, co planują ludzie od Daredevila. [...] Cała fabuła się dzieje w trakcie kilku dni i to zagrożenie ze strony The Void należy jak najszybciej rozwiązać. [...] Nikt [poza Thunderbolts*] nie byłby w stanie się dostać do samego środka zagrożenia i tak. Cała akcja w Nowym Jorku działa się w trakcie jednego popołudnia, więc uznaliśmy, że możemy odsunąć na bok kwestie stanu wojennego i miało to sens w ramach świata przedstawionego. Każda historia mogła pójść w swoim kierunku i nie wchodzić sobie nawzajem w drogę.

