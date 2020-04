Duke Nukem też chce, by ludzie zostali w domach. Aktor głosowy dołącza do akcji

Jon St. John to popularny, amerykański aktor dubbingowy, którego można było usłyszeć m.in. w grach Dota 2, Sonic Adventure czy Postal 4: No Regerts. Większość może jednak kojarzyć go przede wszystkim z bardzo charakterystycznej roli głównego bohatera serii Duke Nukem. Mężczyzna postanowił dołączyć do akcji zachęcającej do pozostawania w domach w czasach pandemii koronawirusa i opublikował w sieci zabawne wideo.

Aktor sugeruje, by nie narażać siebie oraz innych i zostać w domach. Robi to jednak w wyjątkowy sposób, korzystając z tekstów, które w takiej sytuacji powiedziałby Duke Nukem. Zobaczcie sami.

Ostatnią odsłoną serii przygód Księcia było Duke Nukem Forever z 2011 roku. Produkcja zebrała bardzo przeciętne oceny i sprzedała się poniżej oczekiwań wydawcy. Na ten moment nie wiadomo, czy ten popularny bohater jeszcze kiedyś powróci.