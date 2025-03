Hans Zimmer ponownie o dyskwafilikacji Diuny 2 z Oscarów. "To głupia zasada"

fot. Warner Bros.//Legendary/YouTube (Vanity Fair)

Reklama

W 2024 roku głośnym echem przeszła sprawa zdyskwalifikowania Hansa Zimmera i Diuny 2 z walki o Oscara w kategorii Najlepsza muzyka. Niemiecki kompozytor otrzymał statuetkę za pierwszy film z 2021 roku. Akademia Filmowa zdecydowała się na zdyskwalifikowanie kompozytora z powodu zbyt dużej ilości powtarzających się motywów muzycznych. I Zimmer i reżyser filmu, Denis Villeneuve, nie zgadzali się z tą decyzją i otwarcie krytykowali kryteria wyboru Akademii. Chociaż Zimmera nominowano za muzykę z Diuny 2 do innych nagród, to Oscary pozostały nieugięte, a w 2025 roku statuetkę otrzymał Daniel Blumberg za The Brutalist.

Daredevil powoła nowych Avengers?

Hans Zimmer ponownie o dyskwafilikacji Diuny 2 z Oscarów

Hans Zimmer niedawno odwiedził podcast Happy Sad Confused. Josh Horowitz po czasie zapytał go o to, czy ten czuje żal w związku z decyzją Akademii w tej sprawie.

Wiesz co? To nawet nie jest żal. To po prostu głupota. Zostałem zdyskwafilikowany za użycie muzyki z pierwszego filmu w drugim, ale to wcale nie jest kontynuacja. Te dwa filmy tworzą jedną całość. Co miałem zrobić? Wyrzucić wszystkie motywy muzyczne postaci przez okno i wymyślić nowe? To głupia zasada. Nie chciałem za to iść tam i narzekać.

Najlepsze filmy science fiction w historii