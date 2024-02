Dune: Prophecy - Denis Villeneuve pracuje przy serialu HBO? Reżyser nam odpowiedział

fot. materiały prasowe

Reklama

Dune: Prophecy to serial produkowany przez HBO, który docelowo ma pojawić się na ekranach pod koniec 2024 roku. Czy reżyser filmów Denis Villeneuve miał związek z projektem i coś przy nim robił? Nasz redaktor naczelny, Dawid Muszyński podczas spotkanie z filmowcem w Londynie zadał mu to pytanie. Odpowiedź najpewniej nie zadowoli wielbicieli Villeneuve'a: potwierdził, że nie ma absolutnie żadnego związku z tym projektem, bo powstawał on równolegle do Diuny 2, nad którą on pracował.

Dune: Prophecy - komentarz reżysera

Odpowiedź reżysera możecie zobaczyć w poniższym wideo, które jest wycinkiem naszego wywiadu.

Przypomnijmy, że Dune: Prophecy miał spore problemy za kulisami. HBO jednak reagowało na bieżąco. Po jakimś czasie prac kompletnie wymieniono ekipę odpowiedzialną za serial. Dzięki temu skorygowano wizję na to, czym to ma być i ostatecznie udało się skończyć prace na planie na Węgrzech.

Dune: Prophecy - o czym jest serial?

Historia serialu rozgrywa się 10 000 lat przed wydarzeniami z książki Diuna. Bohaterkami są siostry Harkonnen, która walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości i zakładają sektę, która potem będzie znana jako Bene Gesserit. Projekt jest oparty na książce Zgromadzenie żeńskie z Diuny.