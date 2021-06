Dungeons and Dragons: Dark Alliance - pierwsze recenzje są już w sieci. Czy to dobra gra?

fot. Wizards of the Coast

Dungeons and Dragons: Dark Alliance to nowa produkcja z akcją osadzoną w uniwersum Lochów i Smoków. Tym razem nie mamy jednak do czynienia z klasyczną grą RPG, a tytułem nastawionym przede wszystkim na dynamiczną akcję i zabawę w kooperacji. W sieci pojawiły się recenzje Dark Alliance i wynika z nich, że twórcom niestety nie wszystko się udało.

Zdecydowana większość recenzentów zwraca uwagę przede wszystkim na samą rozgrywkę, która nie jest w stanie przyciągnąć do ekranu na dłużej. Sytuację ratuje zabawa w kooperacji ze znajomymi, ale nawet wtedy stosunkowo szybko we znaki mają dawać się powtarzalne aktywności. Dużym problemem są też problemy techniczne - wśród najczęściej przewijających się wad wymieniany jest kiepski system namierzania oraz spadki płynności, które pojawiają się w różnych miejscach i potrafią poważnie irytować.

Zdarzają się też i pozytywne głosy. Niektórzy krytycy piszą, że gameplay, choć mało skomplikowany i zróżnicowany, potrafi bawić i dobrze sprawdza się w ramach relaksu po ciężkim dniu. Niektórzy wspominają też o całkiem ciekawej historii i klimacie.

Aktualnie Dungeons and Dragons: Dark Alliance może pochwalić się wynikiem na poziomie 65/100 na podstawie 24 recenzji zebranych przez serwis Opencritic. Dużo gorzej sytuacja wygląda na Steamie, gdzie tylko 30% osób z niemal 200 oceniających wyraża pozytywną opinie na temat gry.

Zobaczcie też premierowy zwiastun tej produkcji.