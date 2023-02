Dungeons & Dragons - fragment z wskrzeszeniem umarłego. Kto tworzy serial?

Źródło: Paramount Pictures

Twórcy widowiska Dungeons & Dragons: Złodziejski honor opublikowali nowy fragment, w którym bohaterowie dzięki czarom chwilowo wskrzeszają postać, by ją przesłuchać. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Chcą od trupa uzyskać informacje o hełmie, którego poszukują. Scena pochodzi mniej więcej ze środka filmu. Jonathan Goldstein i John Francis Daley, czyli reżyserzy widowiska chcieli poprzez tę scenę nawiązać do znanych fanom D&D elementów z pierwowzoru i jednocześnie użyć go do komediowej wstawki.

Dungeons & Dragons - fragment

Za trupa odpowiada Legacy Effects, którzy stworzyli go na planie. Nie jest to efekt komputerowy.Jest to ta sama firma, która stworzyła Baby Yodę.

Twórcy w rozmowie z IGN zapowiadają, że tworząc widowisko chcieli, aby hardcore'owi fani od razu weszli do świata, który znają, ale jednocześnie, aby widzowie nie znający gry, mogli poznać ten świat i dobrze się tutaj bawić. Obiecują, że wszyscy jednak powinni być zaskoczeni tym, czym ten film naprawdę jest. Szykują niespodzianki mający iść na przekór oczekiwaniom.

Dungeons & Dragons - serial aktorski

Wiemy, że powstaje serial aktorski, ale teraz poznaliśmy nowy szczegół. Informację wyjawił aktor Joe Manganiello, który jest wielkim fanem Dungeons & Dragons. W nowej rozmowie ujawnił, że dla właścicieli praw kręci film dokumentalny oraz oficjalnie pracuje nad ich serialem aktorskim.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - opis filmu

Czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt, jednak zaczyna robić się niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pokaże bogaty świat i figlarnego ducha legendarnej gry RPG na dużym ekranie w zabawnej i napakowanej akcją przygodzie.

W obsadzie produkcji znajdują się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant. Za kamerą stoją John Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy również napisali scenariusz do spółki z Michaelem Gilio.

Dungeons and Dragons: Złodziejski honor - premiera widowiska w marcu 2023 roku w kinach.