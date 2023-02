fot. zrzut ekranu/YouTube damienseancedeminuit

Sztuczna inteligencja wygenerowała fantastyczne grafiki przedstawiające nieznaną, siódmą część Terminatora. Projekt zatytułowany Terminator 7: The Rise of Skynet ukazał się na koncie La séance de Minuit. Twórcy dołączyli obszerny opis, z którego wynika, że praca została poświęcona walce ludzkości o przetrwanie. Jest to oczywiście dość niecodzienna sytuacja, że sztuczna inteligencja tworzy grafiki o tym, jak sztuczna inteligencja niszczy ludzkość.

W niedalekiej przyszłości samoświadomy system sztucznej inteligencji, który pierwotnie powstał do chronienia rasy ludzkiej, zburzy cały porządek świata i przeciwstawi się człowiekowi. Rozpocznie się wówczas prawdziwa gehenna, a losy ludzkości będą leżeć na barkach grupy ocalałych. Dowódcą zostanie doświadczony żołnierz i wraz z pozostałymi walczącymi będzie starać się zatrzymać niszczycielskie siły zła. W obliczu upływającego czasu oraz nadciągającej zagłady grupa wybrańców będzie musiała wykorzystać dostępne środki, aby wygrać wojnę z bezwzględnymi maszynami. Jednak zagłębiając się w serce operacji systemu, okaże się, iż prawdziwe oblicze sztucznej inteligencji jest o wiele bardziej złowrogie, niż można było przypuszczać.

Terminator 7 - prace AI