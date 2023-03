Dungeons & Dragons kontra John Wick 4 - kto wygra w box office?

fot. Total Film

Pierwszy weekend kwietnia może być dość ekscytujący dla fanów popkultury śledzących amerykański box office. John Wick 4 po rekordowym pierwszym weekendzie będzie mierzyć się z widowiskiem fantasy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Kto wygra?

Dungeons & Dragons - prognozy box office

Na ten moment prognozy nie są zbyt dobre, bo mówi się o kwocie 30-40 mln dolarów w Ameryce Północnej. Z uwagi na to, że z tych wpływów na tym rynku producenci dostają największy procent, nie jest to dobra wiadomość dla filmu o budżecie 150 mln dolarów. Analitycy box office jednak zwracają uwagę, że w przypadku Dungeons & Dragons nie będzie chodzić o rekordy, a ostatecznie film stanie się komercyjnym hitem. Wszystko za sprawą fantastycznych recenzji krytyków. Uważają, że takie same dobre opinie będą płynąć ze strony widzów a to zagwarantuje niskie spadki frekwencji.

Szacuje się, że debiut na świecie zamknie się w kwocie ponad 25 mln dolarów. Prognozuje się więc 65 mln dolarów globalnego startu. Nie brzmi to dobrze, ale jeśli opini analityków się potwierdzi i widzowie będą tak samo zachwyceni Dungeons & Dragons jak krytycy, to film nie powinien mieć problemu, by dobrze zarobić. Za przykład porównywalnych sukcesów podawane są filmy Free Guy i Uncharted, które pomimo przeciętnego otwarcia, stały się hitami komercyjnymi.

John Wick 4 - prognozy na 2. weekend

Walka o pierwsze miejsce będzie zacięta. Na ten moment szacuje się, że John Wick 4 zamknie się w kwocie 30 mln dolarów. Dlatego na razie nie da się wyklarować, kto zajmie pierwsze miejsce, bo oba filmy będą szły łeb w łeb. Oba też mogą przewyższyć wyniki z prognoz.