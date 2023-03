Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - Chris Pine i Michelle Rodriguez o pracy nad filmem. Czy grali w D&D?

Źródło: Paramount Pictures

Chris Pine w filmie Dungeons & Dragons: Złodziejski honor gra postać Barda. W rozmowie nagranej podczas festiwalu SXSW opowiada o tym, że każdy dzień pracy to była frajda, bo mogli rozmawiać z ożywionymi trupami, czy uciekać przed grubym smokiem. Świetnie się bawił na planie. We wcześniejszej rozmowie podczas San Diego Comic-Con 2022 wspomniał, że grał w D&D razem z siostrzeńcem i jego rodziną, świetnie się przy bawiąc. Uważa nawet, że D&D powinno być wprowadzone w szkołach, bo łączy ludzi w wyjątkowy sposób.

Michelle Rodriguez również grała w D&D. W rozmowie podczas SXSW tłumaczy, że grała w to jako dziecko i ma do tego wielki szacunek, ponieważ jest to dla niej jak siłownia dla wyobraźni. Jej zdaniem nie ma lepszego sposobu na rozwinięcie wyobraźni niż granie w Dungeons & Dragons.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - opis filmu

Czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt, jednak zaczyna robić się niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pokaże bogaty świat i figlarnego ducha legendarnej gry RPG na dużym ekranie w zabawnej i napakowanej akcją przygodzie.

W obsadzie produkcji znajdują się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant. Za kamerą stoją John Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy również napisali scenariusz do spółki z Michaelem Gilio.

Dungeons and Dragons: Złodziejski honor - premiera w polskich kinach odbędzie się 14 kwietnia 2023 roku.