Dungeons & Dragons: nadchodzą książki w świecie znanym z gier RPG

Od pierwszej edycji, wydanej w latach 70. ubiegłego wieku, aż po czasy współczesne z ich tłumnymi konwentami fanów, streamingiem czy możliwością tworzenia własnych zasad gry, Dungeons & Dragons cieszy się niesłabnącą popularnością zarówno wśród doświadczonych, jak i początkujących graczy. Była to jedna z pierwszych gier RPG na świecie.

Ponad 40 lat nieustającej pracy nad rozwojem gry, pięć edycji i nieprzebrana liczba inspirowanych nią powieści, komiksów, gier komputerowych (choćby bijącą rekordy popularności Minecraft Dungeons) i karcianek, D&D zawładnęła na długie dekady popkulturą wpływając na przemysł gier fabularnych czy świat filmu. Chociażby na ekrany polskich kin wchodzi film Dungeons & Dragons. Złodziejski honor; już 14 kwietnia.

W tym samym czasie na półki polskich księgarni, za sprawą wydawnictwa HarperCollins Polska, trafiają książki Dungeons & Dragons. Są to: powieść młodzieżowa Dungeons & Dragons. Złodziejski Honor, inspirowana filmem i zawierająca filmowe zdjęcia oraz Dungeons & Dragons. Księga gry czyli jedyne wydane po polsku, bogato ilustrowane kompendium wiedzy o świecie D&D. Premiery tych książek już 12 kwietnia.

W przygotowaniu jest również kolejna powieść, przeznaczona dla odbiorców w wieku nastoletnim, Dungeons & Dragons. Złodziejski honor. Ścieżka druida. Jej premiera już 17 maja 2023 roku.

Dungeons & Dragons. Księga gry - opis i okładka

Dungeons & Dragons. Księga Gry jest niezbędnikiem dla każdego fana, który poszukuje informacji związanych z magicznymi postaciami żyjącymi w symbiozie z przyrodą, ulubionymi sceneriami czy tajemnicami Wieloświata. Księga obfituje we wskazówki i porady dla graczy niezależnie od stopnia zaawansowania. Można w niej także odnaleźć strony z łamigłówkami, zagadkami i wyzwaniami. Książka ma kolorowe strony i polecana jest młodszym wielbicielom Dungeons & Dragons. Jest pełna ciekawostek i zgadywanek, zawiera informacje o slangu graczy, opisy bohaterów i złoczyńców a także krótki słowniczek najważniejszych pojęć o uniwersum. Eleganckie, wielkoformatowe wydanie czyni z niej idealną książkę na prezent dla każdego miłośnika i miłośniczki gier fantasy.

Źródło: HarperCollins Polska

Dungeons & Dragons. Złodziejski honor. Powieść - opis i okładka

Intryga książki przygodowej dla młodzieży i starszych dzieci jest oparta na kinowej ekranizacji Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Drużyna złodziejaszków oraz grupa przypadkowych poszukiwaczy przygód, z bardem Edginem i wojowniczą Holgą na czele, udają się do miasta Neverwinter. Jednak dawni wrogowie nie dają im spokoju szukając zemsty za przewinienia z przeszłości, a sprawy przybierają niebezpieczny obrót.

Dungeons & Dragons. Złodziejski honor. Powieść to historia niezwykłej podróży po fantastycznych krainach pełnych przerażających stworów: trolli, goblinów, smoków znanych miłośnikom tej prawdziwie kultowej gry. Powieść dodatkowo zawiera kolorowe strony ze zdjęciami z filmu kinowego.

Powieść polecana jest dla czytelników od 12 roku życia i starszej młodzieży. Czytelnicy znajdą w niej również 8 stron ze zdjęciami z filmu.

Źródło: HarperCollins Polska

Dungeons & Dragons. Złodziejski honor. Ścieżka druida - opis i okładka

Zachęceni filmową historią czytelnicy i czytelniczki z pewnością zechcą poznać pochodzenie odrzuconej przez ludzi, przygarniętej przez klan elfów druidki Doric. Jej kiełkujące druickie moce i dziedzictwo wyróżniają ją od innych, sprawiając jednocześnie, że czuje się samotna. Kiedy ludzie zaczynają zaglądać coraz śmielej w głąb lasów Neverwinter, Doric wie, że musi opanować i udoskonalić swoje wyjątkowe druidzkie umiejętności, by pomóc rodzinie elfów, która ją adoptowała. Z czasem Bohaterka odnajduje siłę w tym, co odróżnia ją od innych i zaczyna walkę o ochronę świata naturalnego. Musi stawić czoło własnym lękom i oswoić magiczną moc, aby ocalić to, co dla niej najcenniejsze.