MotoGP 25 - nowy zwiastun gry. Zobaczcie, co pojawi się w tegorocznej odsłonie serii

fot. Milestone

Milestone opublikowało kolejny zwiastun MotoGP 25. Materiał zatytułowany Beyond the Grid skupia się na przedstawieniu zawartości, która trafi do graczy w najnowszej odsłonie tej popularnej serii wyścigowej.

W MotoGP 25 znajdzie się między innymi 78 kierowców, 39 zespołów oraz 22 trasy. Nowością będzie tryb Race Off, w którym gracze będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na różnych typach motocykli – szybkich i przydatnych do nauki Motardach, Flat Trackach, czyli motocyklach terenowych, oraz Minibikach – niewielkich, precyzyjnych jednośladach. Każdy typ motocykla będzie wymagał innego podejścia, a jego opanowanie ma odblokowywać specjalne nagrody.

Gra zaoferuje także dwa różne modele fizyki jazdy, dzięki czemu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Arcade Experience stawia na zręcznościowe podejście, choć niepozbawione autentyczności – nie trzeba jednak pamiętać o każdym ustawieniu, a rozgrywka jest bardziej przystępna. Pro Experience zapowiadany jest natomiast jako „szczyt symulacji”, w którym gracze będą musieli zarządzać m.in. oponami, zużyciem paliwa oraz elektroniką.

Premiera MotoGP 25 zaplanowana jest na 30 kwietnia 2025 roku. Gra ukaże się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Dostępne w niej będą zarówno tryby dla jednego gracza, jak i multiplayer z opcją rozgrywki międzyplatformowej.