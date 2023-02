Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - Jackie Chan miał duży wpływ na film. Reżyserzy o kręceniu scen akcji

Fot. Materiały prasowe

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor to nadchodzący film fantasy oparty na kultowej, papierowej grze RPG. Opowie o niecodziennej grupie poszukiwaczy przygód, na której czele stoi czarujący oszust. Bohaterowie wyruszają na wyprawę w celu odnalezienia zaginionej relikwii. Jednak sprawy przybierają niebezpiecznie zły obrót, gdy wpadają w konflikt z niewłaściwymi ludźmi. W obsadzie produkcji znajdują się Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis i Hugh Grant.

Za kamerą filmu stanęli John Francis Daley i Jonathan Goldstein, którzy również napisali scenariusz wraz z Michaelem Gilio. Reżyserzy w rozmowie z ING odnieśli się do sceny ze zwiastuna, w której Holga grana przez Rodrigueza używa cegły do walki z przestępcami, podczas gdy Edgin (w tej roli Pine) próbuje oswobodzić się z więzów. Daley powiedział, że celowo unikali szybkich cięć i dużych zbliżeń, aby widzowie mogli zobaczyć pełne ujęcia sekwencji akcji. Inspiracją do tego okazał się Jackie Chan.

Było dla nas ważne, aby przez cały film pokazywać wydarzenia w taki sposób, w których rzeczywiście można zobaczyć, co się dzieje, więc staraliśmy się unikać szybkich cięć i dużych zbliżeń. Choreografia w stylu Jackiego Chana była tak naprawdę obowiązkowa, podchodząc do wszystkich tych sekwencji walki. Mieliśmy zespół siwiejących bułgarskich kaskaderów pod wodzą Brada Martina, będącego naszym reżyserem drugiego planu i koordynatorem kaskaderów, który jak można dostrzec włożył w to przed kamerą ich krew, pot i łzy.

Jackie Chan jest znany z komediowych filmów akcji, które zainspirowały całe pokolenie filmowców do przekraczania granic tego, co jest możliwe na ekranie. Jego innowacyjna choreografia walk i efektowne akrobacje stały się jego znakiem rozpoznawczym. Ich wpływ widać w wielu współczesnych hitach kinowych - od Matrixa i Kill Billa po najnowszą serię Johna Wicka.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - zdjęcia

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - premiera filmu w polskich kinach 14 kwietnia 2023 roku.