Spider-Man 4 - słynny aktor jako złoczyńca. Data premiery będzie przełożona?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel/Sony

Film Spider-Man 4 może zadebiutować w kinach później, niż zakładaliśmy. Przypomnijmy, że data premiery tej odsłony MCU jest obecnie ustalona na 24 lipca 2026 roku. Serwis Deadline zdołał jednak potwierdzić, że wcielająca się w rolę MJ Zendaya najpierw będzie pracować na planie Mesjasza Diuny, do którego zdjęcia rozpoczną się już latem.

Jak zauważa Jeff Sneider, nowe dzieło Denisa Villeneuve'a ma powstawać począwszy od lata, by zadebiutować na ekranie w grudniu przyszłego roku. Z kolei Spider-Man 4 zostanie nakręcony jeszcze później, natomiast do kin miałby wejść szybciej, w lipcu - w ocenie scoopera w taki stan rzeczy należy powątpiewać. I to pomimo faktu, że według coraz liczniejszych spekulacji Zendaya w następnym filmie o Pajączku będzie miała mniejszą niż dotychczas rolę.

W sieci pojawiły się także doniesienia innego z cenionych scooperów, Daniela Richtmana, który twierdzi, że w rolę głównego złoczyńcy w Spider-Manie 4 wcieli się "słynny aktor". Kto nim jest i kogo miałby zagrać? Tego już nie ujawniono. Najprawdopodobniej nie chodzi jednak o Willema Dafoe jako Normana Osborna aka Zielonego Goblina; coraz częściej mówi się o tym, że antagonista będzie postacią, której jak do tej pory w Kinowym Uniwersum Marvela nie widzieliśmy.

Kilka miesięcy temu wielu scooperów donosiło, że scenariusz Spider-Mana 4 przeszedł wielkie zmiany. Jako powód podawano różnicę zdań w kwestiach artystycznych pomiędzy Tomem Hollandem a prezesem Marvel Studios, Kevinem Feige.