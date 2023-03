Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - krytycy chwalą poziom rozrywki. Są pierwsze opinie

Fot. Materiały prasowe

Dungeons & Dragons to papierowa gra RPG, w której gracze za pomocą swojej wyobraźni odgrywają różne scenariusze i przeżywają przygody jako postacie ze świata fantasy. Zadebiutowała w 1974 roku i od tamtego czasu zgromadziła wokół siebie ponad 40 mln graczy, stając się prawdziwym, światowym fenomenem popkulturowym, inspirując inne media. W filmowym widowisku czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmuje się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt. Zaczyna się jednak robić niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi.

Do premiery filmu pozostało jeszcze kilka tygodni, ale już teraz pojawiły się pierwsze reakcje widzów i krytyków, którzy mieli okazję wybrać się na przedpremierowy pokaz. Krytycy okazują się być bardzo przychylni w swoich opiniach o filmie. Chwalą przede wszystkim warstwę rozrywkową, ładunek dobrej zabawy i przystępność dla ludzi niezaznajomionych z grą.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - pierwsze opinie

W pierwszych opiniach możemy przeczytać, że jest to świetne doświadczenie filmowe z niezwykle charyzmatycznymi aktorami. Chrise Pine wyczynia cuda i czuć, że aktorzy świetnie się bawili na planie produkcji. Chwalone są praktyczne rozwiązania zastosowane w filmie, a także zwraca się uwagę na liczne zabawne gościnne występy. Jeśli szukacie czegoś zabawnego w weekend w kinie, to ten film będzie doskonałym wyborem.

W innych opiniach czytamy, że wątki bohaterów są trochę pozbawione polotu, ale aktorzy wszystko nadrabiają. Oddani fani oryginału powinni być zachwyceni, natomiast nowi widzowie dostaną napakowaną akcją komedię, która zaprasza do ciekawego świata. Nie brakuje tutaj szalonych zadań, potworów i wszystko to w rozrywkowym klimacie fantasy. Są też zdania, że jest to emocjonalna przygoda pełna serca, nie tylko humoru. Generalnie wszyscy podkreślają, jak zabawny jest to film i dodają, że warto zobaczyć to w kinie.

W obsadzie są Chris Pine, Michelle Rodriguez, Rege-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis i Hugh Grant.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - premiera 14 kwietnia 2023 roku w Polsce.