Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - w filmie zastosowano wiele efektów praktycznych. Zobacz jak wprawiono w ruch usta smoka

Czarujący złodziej i grupa niecodziennych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiego skoku, by zdobyć zaginiony relikt, jednak zaczyna robić się niebezpiecznie, gdy wpadają na niewłaściwych ludzi. Dungeons & Dragons: Złodziejski honor pokaże bogaty świat i figlarnego ducha legendarnej gry RPG na dużym ekranie w zabawnej i napakowanej akcją przygodzie.

To nie oznacza, że w widowisku mamy wyłącznie efekty komputerowe, co stało się w ostatnim czasie znakiem szczególnym każdego blockbustera. Twórcy postanowili, że w ich widowisku nawiążą do klasyki gatunku i nie zabraknie rozwiązań, które wyglądać będą kapitalnie dzięki ciężkiej pracy ekspertów od protetyki i animatroniki. W sieci możemy zobaczyć efekty kilku projektów, w tym między innymi sposób, w jaki wprawiono w ruch usta smoka. Zobaczcie:

Using motion-capture, our puppeteer (in the background) mouths the dialogue which is translated to the facial movements of our Dragonborn.@LegacyEffects #DungeonsAndDragonsMovie pic.twitter.com/73TVXidzjZ

— John Francis Daley (@JohnFDaley) April 2, 2023