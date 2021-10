Dwayne Johnson kontra Vin Diesel. Niektóre rzeczy nie powinny być publikowane w sieci

Fot. Materiały prasowe

Dwayne Johnson to gwiazda takich produkcji jak Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw czy Black Adam. Niezbyt dogaduje się z innym aktorem, którym jest Vin Diesel. Ich konflikt jest powszechnie znany. W usuniętym już poście na Instagramie Dwayne Johnson chwalił swoje koleżanki z planu Szybkich i wściekłych 8, jednocześnie krytykując nieprofesjonalne zachowanie niektórych męskich współpracowników. Zostało ujawnione, że odnosiło się to bezpośrednio do Vin Diesela. Aktor stwierdził jednak, że nie wydarzyło się między nimi nic konkretnego poza tym, co zwykle.

fot. IMDB.com

Dwayne Johnson stwierdził, że nie żałuje tego, co napisał, ponieważ miał to na myśli. Jednak przyznaje, że wyrażenie tego publicznie nie było najlepszym pomysłem.

To wywołało burzę. A jednak, co ciekawe, wyglądało to tak, jakby każdy członek załogi znalazł sposób, żeby albo mi za to cicho podziękować, albo wysłać mi wiadomość. Ale przyznaję, że to nie był mój najlepszy dzień. Nie powinienem tego udostępniać. Ponieważ koniec końców jest to sprzeczne z moim DNA. Nie dzielę się takimi rzeczami na oczach innych. Zajmuję się nimi z dala od opinii publicznej, która nie musi tego wiedzieć. Dlatego uważam, że gdy to udostępniłem, to nie był mój najlepszy dzień.

Podczas wywiadu z The Hollywood Reporter aktor przyznał, że zgodził się wrócić do Szybkich i Wściekłych pod warunkiem, że on i Diesel nie będą mieli wspólnych scen. Wyjaśnił też, że doszło między nimi do spotkania na planie, jednak nie przeszło ono spokojnie. Mimo to ta rozmowa pozwoliła mu zrozumieć, że są dwoma różnymi ludźmi z zupełnie innym podejściem do branży filmowej. I postanowił zostawić to w takim stanie.

Według niego on i Vin Diesel zostali wychowani w odmienny sposób i podchodzą do pracy z inną filozofią.

To filozofia codziennego chodzenia do pracy. Patrzenia na każdego, jak na równego partnera. I patrzenie na studio, jak na równego partnera. Patrzenie na ekipę, niezależenie od tego, gdzie sam się znajdujesz w harmonogramie pracy, jak na równego partnera - z szacunkiem i pokorą, szanując cały proces i każdego człowieka, który poświęca mu tyle samo czasu, potu i ciężej pracy, co ty - albo nawet więcej.