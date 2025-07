Dwayne Johnson zbiera pochwały za rolę. Walka o Oscara w grze

fot. materiały prasowe

Alberto Barbera, dyrektor artystyczny prestiżowego festiwalu filmowego w Wenecji, po ogłoszeniu programu konkursu głównego udzielił wywiadów dwóm największym portalom branżowym: Variety oraz Deadline. W obu wyróżnił The Smashing Machine w reżyserii Benny'ego Safdie'ego, który powalczy o Złote Lwy. Jego zdaniem zarówno film, jak i kreacje aktorskie Dwayne'a Johnsona oraz Emily Blunt są kapitalne. Już pojawiają się głosy, że to potencjalni kandydaci do nominacji do Oscara w swoich kategoriach.

Oscarowy Dwayne Johnson

Dyrektor artystyczny komentuje role w The Smashing Machine, który – jak przyznał – zaskoczył go na każdym poziomie. W obu wywiadach mówił o tym dużo i z entuzjazmem.

– Dwayne Johnson jest niesamowity w tym filmie, podobnie Emily Blunt. Ich kreacje aktorskie zrobiły na nas ogromne wrażenie. Na początku roku poleciałem do Nowego Jorku, by spotkać się z Bennym Safdie’em, który pokazał mi na komórce kilka scen z planu w Tokio. Oczekiwałem, że będzie to bardzo spektakularny film, dobry do pokazania poza konkursem. Zamiast tego odkryłem, że to naprawdę wspaniały film o dwóch świetnych postaciach, który potrafi nie tylko dokonać rekonstrukcji życia i problemów sportowca Marka Kerra, ale również sportowego świata z określonej epoki. Jak tylko obejrzeliśmy cały film, nie mieliśmy wątpliwości, że musi być w konkursie i że jego przeznaczeniem jest zaznaczyć swoją obecność. Nie wiem, czy pójdzie na Oscary, ale na pewno studio A24 będzie chciało iść tą drogą.

The Smashing Machine - zwiastun #1

Pochwała od dyrektora artystycznego festiwalu filmowego w Wenecji to coś, czego The Smashing Machine bardzo potrzebuje. Wielu wciąż śmieje się i wątpi, by Dwayne Johnson mógł kogokolwiek zaskoczyć swoją rolą. Czyżby jednak czekało widzów największe zaskoczenie roku? Po pokazie na festiwalu się okaże, jakie będą recenzje.

Ostatnia taka sytuacja, gdy na festiwalu w Wenecji pojawił się film, który dla wielu nie pasował do konkursu głównego, miała miejsce w 2019 roku. Tym filmem był Joker – zdobył główną nagrodę, oszołomił świat i zgarnął wiele Oscarów.