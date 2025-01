Cała prawda o Harrisonie Fordzie. Nowy Kapitan Ameryka był zaskoczony

fot. materiały prasowe

Anthony Mackie w rozmowie z Fandango opowiedział o pracy z legendarnym Harrisonem Fordem przy filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat. Aktor zaczął wspominać początki ich współpracy, gdy spodziewał się, że będzie czuć się onieśmielony w towarzystwie aktora z większym stażem. Okazało się jednak, że odtwórca Indiany Jonesa nigdy nie "gwiazdorzył".

Anthony Mackie o Harrisonie Fordzie

To mój drugi raz, gdy pracuję z Harrisonem Fordem… to najprawdopodobniej jeden z najfajniejszych braci, jakich poznałem w przemyśle filmowym i byłem tym zaskoczony, ponieważ już przy naszym pierwszych wspólnym filmie, był bardzo spoko.

Kapitan Ameryka 4 to nie ich pierwszy wspólny projekt. Wcześniej Anthony Mackie i Harrison Ford zagrali razem w Wydziale zabójstw, Hollywood.

Więc na premierze, Harrison Ford podszedł do mnie, by porozmawiać. Byłam jak: „Siema, Indiana Jones!”. Fajnie, prawda? Więc kiedy wrócił i to zrobiliśmy, byłem naprawdę zaskoczony, bo Danny zawsze opowiadał taką historię: zwykle gwiazdy pokroju Harrisona Forda wracają po nakręceniu swoich scen do przyczepy albo rozbija się wokół nich namiot i otacza folią bąbelkową. Ale on po prostu podszedł do mnie z kanapką z masłem orzechowym i dżemem. [...] Nigdy nie opuścił planu, by robić swoje „sławne” rzeczy. Zawsze był po prostu jednym z nas, aktorów, więc nigdy nie czułeś się przy nim onieśmielony.

Nawet pierwszego dnia, gdy pracowaliśmy razem, wziął mnie na bok, ponieważ byłem zdenerwowany, mówiąc: „Spokojnie, dzieciaku”.

Julius Onah, reżyser filmu Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat, podziela pochlebnie zdanie Mackiego na temat Forda. Zdradził, że gdy poszedł do jego domu, by go poznać, był bardzo nerwowy. W trakcie rozmowy aktor zaczął jednak opowiadać żenujące dowcipy i dał mu whisky, co rozluźniło atmosferę. Jego zdaniem to „najprawdziwszy, najbardziej przyziemny facet” na świecie.

