Dwayne Johnson w adaptacji gry Call of Duty? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Jakiś czas temu Dwayne Johnson poinformował, że zagra w filmie adaptującym popularną serię gier wideo. Oficjalna informacja ma pojawić się w tym roku, ale nie ujawniono, jaki projekt miał na myśli aktor. Pojawiły się jednak doniesienia podane przez Giant Freakin Robot, że chodzi o adaptację strzelanki Call of Duty. Informacja ma pochodzić podobno od zaufanego informatora, ale samo źródło nie ma wielkiej renomy i należy to wszystko traktować z przymrużeniem oka.

Od kilku lat Activision miało bowiem planach stworzenie filmowej adaptacji gry, ale od dłuższego czasu o temacie zrobiło się cicho i nie dokonano kolejnych kroków w celu stworzenia takiego filmu. Przypomnijmy, że Call of Duty to niezwykle popularna seria strzelanek, która zapoczątkowana została w 2003 roku. The Rock występował wcześniej w dwóch adaptacjach gier: Doom i Rampage: Dzika furia.

fot. Activision

