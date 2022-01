Elden Ring na nowych materiałach wideo. Zobaczcie gameplay z dwóch różnych lokacji

fot. Bandai Namco

Redaktorzy serwisu Game Informer mają już możliwość gry w Elden Ring i wrzucają do sieci pewne nowe materiały z tej właśnie produkcji. Opublikowali oni dwa kilkuminutowe fragmenty rozgrywki, które przedstawiają dwie zupełnie różne lokacje. Pierwsza z nich to Castle Mourne, czyli miejsce przypominające klimatem i wyglądem serię Dark Souls. Na drugim mamy okazje zapoznać się z Liurnia of the Lakes, które łączy w sobie m.in. mroczny las i równie mroczne jaskinie.

Oba materiały wideo są bardzo oszczędne w spoilerowe treści. Nie pokazują one żadnych elementów fabularnych ani starć z bossami. Weźcie jednak pod uwagę, że widać na nich m.in. niepokazywanych wcześniej wrogów, co może zepsuć niespodziankę osobom, które chcą odkrywać wszystko na własną rękę.

Elden Ring - premiera gry już 25 lutego na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.

