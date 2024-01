Dwie minuty do piekła - horror już w kinach. Freya Allan z Wiedźmina w głównej roli

Fot. © 2023 STUDIOCANAL SAS. All Rights.

Dwie minuty do piekła to mrożąca krew w żyłach opowieść o strzegącym bram piekieł demonie, który ma moc przyzywania zmarłych. Jednak paktowanie z siłami ciemności i każda chwila w towarzystwie wskrzeszonych ma swoją cenę. Biada tym, którzy złamią zasady rytuału.

W głównej roli występuje Freya Allan, którą widzowie kojarzą z serialu Wiedźmin. W obsadzie są również: Saffron Burrows, Peter Mullan i Jeremy Irvine. Producentem wykonawczym jest Roy Lee (To, The Grudge: Klątwa, The Ring, Doktor Sen). Za kamerą stanął Alberto Corredor, dla którego jest to debiut reżyserski w filmie pełnometrażowym. Do tej pory zajmował się produkcjami krótkometrażowymi, a Dwie minuty do piekła był jedną z nich. Za scenariusz odpowiadają Christina Pamies oraz Bryce McGuire. Horror właśnie trafił do polskich kin!

Dwie minuty do piekła - zwiastun

Dwie minuty do piekła - zdjęcia

Dwie minuty do piekła - fabuła horroru

Po zagadkowej śmierci ojca, którego nie widziała od lat, Iris (Freya Allan) dziedziczy stary, podupadający bar na odludziu. Pragnąc dowiedzieć się, dlaczego ojciec porzucił ją, kiedy była jeszcze dzieckiem, Iris udaje się w podróż w nieznane. Szukając prawdy, odkrywa, że opuszczony lokal kryje coś więcej niż rodzinną tajemnicę. To ciążąca nad budynkiem klątwa, która wiąże jego właściciela z pradawnym stworem, nazywanym Baghead. Ten kto wejdzie w pakt z demonem, staje się strażnikiem jego mocy, pozwalającej przywoływać zmarłych na dokładnie dwie minuty. Zafascynowana mrocznym odkryciem Iris postanawia wykorzystać talent stwora i pomagać ludziom, którzy stracili swych bliskich. Ci jednak muszą bezwzględnie przestrzegać zasad rytuału i pamiętać, że przekroczenie czasu seansu – choćby o sekundę – niesie straszliwe konsekwencje.