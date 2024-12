HBO w ogniu krytyki. J.K. Rowling "ma prawo do wyrażania swoich osobistych poglądów"

fot. youtube.com/BBC Select

J.K. Rowling to autorka, która w ciągu swojej kariery zasłynęła z dwóch rzeczy - stworzenia niesamowitego świata Harry'ego Pottera, który potem pomogła przekuć w jedną z najlepszych adaptacji w historii kina, a teraz podobnie pracuje nad odtworzeniem tej magii w nowym serialu HBO, ale również głoszenia kontrowersyjnych, transfobicznych poglądów, przez które wiele osób, które wcześniej z nią współpracowało potępiło zachowanie autorki i jej słowa. Na początku utrzymywała, że osoby transpłciowe mają takie sama prawa do komfortowego życia, co inni, a potem nazywała trans kobiety transwestytami i nie szanowała używania wskazanych zaimków.

Innego zdania jest jej agent, Neil Blair, który stanął w obronie pisarki:

Miałem przyjemność pracować z Jo Rowling przez ponad 25 lat. Przez ten czas obserwowałem i podziwiałem jej pracę charytatywną i odważne kampanie w kwestii wielu spraw, gdy jednocześnie została niesamowitą, bestsellerową pisarką, którą znamy obecnie. Jako agencja mamy zaszczyt i odpowiedzialność bronić prawo naszych klientów do wyrażania swoich poglądów i wierzeń. Wierzymy w wolność słowa. Jestem dumny z reprezentowania Jo.

Słowa te padają w obliczu oskarżeń kierowanych w stronę HBO i Warner Bros. Discovery, które nie tylko nie potępiło słów i poglądów autorki, która będzie pomagać w tworzeniu nowego serialu o Harrym Potterze, ale też zaznaczyło, że pisarka "ma prawo do wyrażania swoich osobistych poglądów." WBD i HBO znalazło się w sieci w ogniu krytyki po tym oświadczeniu, oskarżone o niepropagowanie idei inkluzywności, równości i różnorodności.