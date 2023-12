Baghead - zwiastun horroru. W głównej roli gwiazda Wiedźmina

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna na YT

Reklama

Baghead to horror, w którym występują Freya Allan, Ruby Barker, Jeremy Irvine, Saffron Burrows i Peter Mullan. Jest to debiut reżyserski w filmie pełnometrażowym Alberto Corredora. Do tej pory zajmował się produkcjami krótkometrażowymi, a Baghead był jedną z nich. Za scenariusz odpowiadają Christina Pamies oraz Bryce McGuire.

Udostępniono zwiastun Baghead, który informuje, że film będzie mieć premierę w styczniu 2024 roku. Zobaczcie poniżej.

Baghead - zwiastun

Baghead - fabuła

Iris (Freya Allan) dowiaduje się, że po śmierci ojca (Peter Mullan), z którym nie utrzymywała kontaktu, odziedziczyła zaniedbany, wielowiekowy pub. Jedzie do Berlina, aby zidentyfikować ciało ojca i spotkać się z prawnikiem (Ned Dennehy), aby omówić sprawę posiadłości. Nie wie, że kiedy podpisze dokumenty, zostanie nierozerwalnie związana z okropną istotą zamieszkującą piwnicę pubu – Baghead. To zmiennokształtna istota, która może przekształcić się w martwą osobę. Wystarczą dwa tysiące w gotówce za dwie minuty ze stworzeniem, aby zdesperowani bliscy złagodzili swoją żałobę. Neil (Jeremy Irvine), który stracił żonę, jest pierwszym klientem Iris. Podobnie jak jej ojciec, Iris ulega pokusie wykorzystania mocy stworzenia i pomagania zdesperowanym ludziom za odpowiednią cenę. Wkrótce jednak odkrywa, że złamanie zasady dwóch minut może mieć przerażające konsekwencje. Razem ze swoją najlepszą przyjaciółką Katie (Ruby Barker) Iris walczą o utrzymanie kontroli nad Baghead. Muszą też wymyślić, jak ją zniszczyć, zanim ona zniszczy je.