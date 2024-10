Dwie Twarze w Jokerze 2? Reżyser o odniesieniach do wroga Batmana

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Reklama

W filmie Joker: Folie a deux pojawia się kilka postaci znanych z komiksów DC Comics. Jedną z nich jest Harvey Dent, prokurator w Gotham, znany fanom obrazkowych historii jako złoczyńca Dwie Twarze. Ta postać pojawiła się między innymi w filmach Mroczny rycerz oraz Batman Forever.

Dwie Twarze w Jokerze 2

Okazuje się, że reżyser Todd Phillips wprowadził odwołania do postaci zwanej Dwie Twarze, więc w pewnym sensie ten złoczyńca pojawia się na ekranie. Podczas procesu sądowego dochodzi do eksplozji, w wyniku której Harvey Dent zostaje ranny. Wizualnie jednak nie był tak oszpecony jak jego komiksowy odpowiednik, ponieważ jedynie połowę twarzy ubrudzono pyłem. Czy rzeczywiście były to celowe nawiązania do postaci z komiksów?

Todd Phillips, reżyser filmu, potwierdził w rozmowie z Entertainment Weekly, że ta scena miała być czymś w rodzaju genezy złoczyńcy znanego jako Dwie Twarze.

- Tak, oczywiście. Staraliśmy się dać realistyczną odpowiedź na pytanie, dlaczego do tego doszło. Dlaczego ma taką twarz? - powiedział.

Reżyser wcześniej zaznaczył, że Harvey Dent jako młody prokurator zajmujący się sprawą Arthura Flecka miał być pokazany realistycznie, co także dotyczyło jego przemiany w Dwie Twarze.

Jako że Todd Phillips otwarcie mówi, że to jego ostatnia przygoda z DC, raczej kwestia Denta pozostanie tylko ciekawostką, z której nic więcej nie wyniknie. Zwłaszcza po słabych wynikach finansowych, jakie Joker 2 zanotował po weekendzie otwarcia.