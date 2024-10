Jokera 2 mogliście nie zrozumieć, bo reżyser jest "o krok przed widzami" - tako rzecze Francis Ford Coppola

Warner Bros.

Joker 2 zaliczył naprawdę fatalny start w box office, o czym szerzej piszemy w tym miejscu. Finansowa klapa produkcji Todda Phillipsa nie powinna jednak specjalnie dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę oceny, które przyznają jej widzowie. Przypomnijmy, że Folie a Deux otrzymało najniższe możliwe "D" w serwisie Cinemascore (jako pierwszy film komiksowy w historii), ogólna nota użytkowników portalu IMDb to w tej chwili 5,3/10 (po zliczeniu 45 tys. głosów), a w witrynie Rotten Tomatoes wskaźnik Audience Score zatrzymał się na poziomie 31%.

Jest jednak człowiek, który sądzi, że Joker 2 może wyprzedzać swoje czasy; jeśli widzowie go nie zrozumieli bądź najzwyczajniej w świecie nie przypadł im do gustu, to najprawdopodobniej dlatego, że Phillips "zawsze jest o krok przed publicznością". Z takiego założenia wychodzi legendarny Francis Ford Coppola, który na swoim koncie na Instagramie napisał:

Filmy Todda Phillipsa zawsze mnie zadziwiają i bardzo mi się podobają. Od czasu wspaniałego Kac Vegas (Phillips - przyp. aut.) jest zawsze o krok przed widzami, nigdy nie robiąc tego, czego ci się od niego spodziewają. Gratulacje dla Jokera: Folie a Deux!

Warto zauważyć, że najnowsze dzieło Coppoli, Megalopolis, na tym samym portalu Cinemascore otrzymało nieznacznie tylko lepszą ocenę D+. Start w box office jest również fatalny: w trakcie premierowego weekendu w USA i Kanadzie produkcja przyniosła wpływy w wysokości zaledwie 4 mln USD.

