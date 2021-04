Dying Light 2 z ogromnym światem i długą rozgrywką

Techland

Powstająca w Techlandzie gra Dying Light 2 nie ma jeszcze doprecyzowanej daty premiery, ale to nie przeszkadza twórcom w tym, aby podzielić się informacjami o produkcji. Te najnowsze dotyczą rozmiaru świata oraz czasu, jaki będziemy potrzebowali na ukończenie całej zabawy.

Mapa gry ma być olbrzymich rozmiarów. Twórcy z Techlandu porównując ją do świata pierwszej odsłony serii i mówią, że w Dying Light 2 jest on czterokrotnie większy. Większy świat oznacza także więcej aktywności, a co z tym się wiąże - oczywiście przedłuża całą rozgrywkę. Według zapewnień Tymona Smektały ma ona wystarczyć na minimum 20 godzin - jeśli skupimy się wyłącznie na głównym wątku fabularnym. Wyczyszczenie całej mapy ze skarbów i ukończenie pobocznych aktywności zajmie dwukrotnie lub nawet trzykrotnie więcej czasu.

Dying Light 2 powinno trafić na rynek w 2021 roku. Na szczegóły na ten temat musimy jeszcze poczekać.