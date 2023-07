Dying Light 2 świętuje 20. urodziny komiksowej serii The Walking Dead. Gracze mogą zdobyć Lucille!

fot. Techland

Techland nie przestaje rozwijać Dying Light 2 i do gry trafiła nowa zawartość. Jest ona związana z okrągłymi, 20. urodzinami serii komiksów The Walking Dead. Event to seria wydarzeń i wyzwań dla graczy, dzięki którym mogą oni zdobyć wyjątkowe nagrody. Wśród nich znajdą się między innymi okładki komiksów stworzone przez polskich artystów, Marka Oleksickiego i Łukasza Owdzieja. Każdą z nich będzie można zdobyć tylko jednego, konkretnego dnia za wykonanie przypisanej do niej celu osobistego. Gracze, którym uda się zdobyć wszystkie siedem okładek będą mogli powalczyć o cel kolekcji, a tym samym amulet The Walking Dead.

Ciekawą nagrodą jest także Lucille, a więc słynny kij bejsbolowy Negana. Przedmiot można zdobyć za zabicie łącznie 850 wrogów podczas trwania wydarzenia. Jeśli zaś wszyscy gracze łącznie zabiją 160 milionów przeciwników, to osiągną cel globalny i otrzymają kapelusz Ricka Grimesa.

fot. Techland

Oprócz tego zainteresowani będą mogli sięgnąć po Pakiet The Walking Dead, którego cenę ustalono na 7,99$. W jego skład wejdzie kompletny strój Ricka Grimesa oraz paralotnia The Walking Dead.