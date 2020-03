Działania Marvela na Facebooku wyjawiają kolejne, tajemnicze projekty MCU?

Marvel Studios może na Facebooku tworzyć tajemnicze profile, które zdradzają nadchodzące projekty MCU - w tym jeden, w którym miałaby pojawić się Quake z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.. Już od kilku lat internauci podejmują działania, które mają na celu zidentyfikowanie takich podstron. To właśnie w ten sposób ze sporym wyprzedzeniem odkryto profile dedykowane filmom Czarna wdowa, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings i The Eternals czy serialowi Moon Knight. Co więcej, w toku poszukiwań znaleziono też podstrony przyszykowane z myślą o przedsięwzięciach Dark Avengers, Young Avengers, Ironheart, X-Men i Avengers vs. X-Men (żadne z nich nie zostało oficjalnie ogłoszone).

Jeden z użytkowników portalu Reddit, posiłkując się tą samą metodą, natrafił teraz na profil zatytułowany "Marvel's Quake" - znajduje się on w tym miejscu, jednak po upublicznieniu sprawy pokazuje już nieaktywną stronę. Choć do tych rewelacji powinniśmy podchodzić z dużym dystansem, trzeba też przypomnieć, że jakiś czas temu na Reddicie pojawiały się już wzmianki o tym, iż Marvel Studios planuje film z Quake w roli głównej. Dowodem na to miało być rzekome zdjęcie pokazujące krzesła dla aktorów wcielających się w konkretne postacie w tajemniczym filmie Domu Pomysłów. Wtedy jednak doniesienia te zbagatelizowano, zauważając, że jedno z siedzeń z obrazu o Quake zarezerwowano dla... Charliego Coxa, Daredevila z serialu Netfliksa.

Będziemy Was informować na bieżąco o dalszym rozwoju sytuacji.