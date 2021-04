Dziedzictwo Jowisza - plakaty superbohaterów z komiksowego serialu Netflixa

screen z YouTube

Dziedzictwo Jowisza to serial superbohaterski oparty na komiksie pod tym samym tytułem. Jest to opowieść o Utopianie i Lady Liberty, którzy otrzymali swoje moce na tajemniczej wyspie. Razem stworzyli drużynę herosów znaną jako Union of Justice, w której są ze swoimi przyjaciółmi. Wiele lat później przychodzi czas na zmianę pokoleniową, ale ich dzieci, Chloe i Brandon chcą wypracować własną drogę i niekoniecznie jest ona związana z walką ze złem.

Nowe plakaty pokazują głównych bohaterów. W obsadzie są Josh Duhamel, Ben Daniels, Tyler Mane, Ian Quinlan, Leslie Bibb i Matt Lanter.

W kwietniu 2021 roku zadebiutował pierwszy zwiastun, który wywołał pozytywne reakcje na świecie. Wielu czytelników zauważyło jednak podobieństwa do The Boys platformy Amazon Prime Video. Przekonany się, czy komiks Marka Millara i jego określony styl opowiadania historii wyróżni tę produkcja na tle popularnego konkurencja.

Dziedzictwo Jowisza - premiera 7 maja 2021 roku na Netflixie.