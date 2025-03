Jaka przyszłość czeka Supermana w DCU? Zaskakująco zachowawcza odpowiedź aktora

fot. materiały prasowe

Od nowego Supermana z Davidem Corenswetem w roli głównej może zależeć los całego DCU, które w planach ma James Gunn. Póki co wszystko wskazuje na to, że film będzie kasowym hitem. W mediach społecznościowych ciągle trwają dyskusje na jego temat, a zwiastun pobił dotychczasowe rekordy dla tego ikonicznego superbohatera. W trakcie zdjęć jest również Supergirl: Woman of Tomorrow i można przewidywać, że David Corenswet zaliczy drobny udział w tej produkcji. Jednak sam aktor nie jest wcale taki pewny swojej przyszłości i wypowiedział się o niej w dość zachowawczy sposób.

Jaka przyszłość czeka Supermana w DCU?

David Corenswet brał udział w wywiadzie z Esquire España, podczas którego zapytano go o przyszłość w DCU.

Nie sądzę, że to ja powinienem odpowiadać na to pytanie, tylko James Gunn. Ma niesamowitą wyobraźnię i jest zawsze dostępny, gdy trzeba wyjaśnić, co zostało ustalone, choć nie zawsze tak się dzieje.

Odpowiedź Corensweta na pewno zaskakuje zachowawczością. Wydawałoby się, że film jest wręcz skazany na sukces z powodu wysokiego zainteresowania nim, a także ekipy produkcyjnej, która za nim stoi. David Corenswet jednak nie chce wykładać wszystkich kart na stół, co jest też zrozumiałe przy porażkach poprzedniego DCEU, którego zapowiedzi też były hucznie ogłaszane, by potem zawieść fanów czekających na nie.

