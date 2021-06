Dziedzictwo Jowisza skasowane. Serial zastąpi spin-off Supercrooks

fot. materiały promocyjne

Netflix nie używa słowa "skasowany", ale ich decyzje mówią same za siebie. Cała obsada serialu Dziedzictwo Jowisza została zwolniona z kontraktów, aby móc szukać nowych posad. Oznacza to, że 2. sezon nie powstanie, choć historia zapowiada co innego. Według źródeł Deadline być może Netflix w przyszłości wróci do tego projektu w kompletnie innej wizji. A tymczasem kierunek rozwoju adaptacji komiksu Millara zostaje zmienione. Trudno się dziwić takiej decyzji, bo Dziedzictwo Jowisza nie zostało zbyt dobrze odebrane.

Zamiast Dziedzictwa Jowisza, Netflix zamawia Supercrooks, który jest spin-offem o superzłoczyńcach z Millarworld, czyli światu komiksowego stworzonego przez Marka Millara. Będzie to serial aktorski, ale najpierw zobaczymy na ekranach wersję anime. Jej premiera jeszcze w 2021 roku. Nie wiadomo, czy w nowym projekcie pojawi się jakaś postać z Dziedzictwo Jowisza, ale zdecydowanie historia przestępców będzie osadzona w tym samym świecie.

- Pytano mnie, co planujemy pokazać w tym świecie i odpowiedź jest taka, że zobaczymy, co planują superzłoczyńcy. Zawsze lubiłem historie kryminalne w stylu Scorsese czy Tarantino, a superłotry to zawsze najfajniejsza część historii superbohaterskiej. Zrobienie czegoś określonego tylko o walce złoczyńców sprawia wrażenie czegoś świeżego, bo pokażemy co to znaczy, być złym w świecie pełnym dobrych, którzy chcą cię wsadzić do więzienia.

Tak tłumaczy decyzję o rezygnacji z Dziedzictwa Jowizsa:

- Biorąc pod uwagę nasz następny krok, podjęliśmy trudną decyzję o zwolnieniu z kontraktów naszej niezwykłej obsady. Chcemy rozwijać różne sfery Sagi Dziedzictwa Jowisza. Jesteśmy pewni, że wrócimy do nich później i chcę po prostu podziękować wszystkim za wsparcie i obsadzie za zrobienie czegoś co wygląda tak dobrze.

Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą pracę nad serialem, który jest na wczesnym etapie planowania.