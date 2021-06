Dziedzictwo Jowisza - Utopian i inni herosi nie są ludźmi? Rewolucja franczyzy wisi w powietrzu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Image Comics/cbr.com

Pomimo oficjalnego ogłoszenia kasacji serial Dziedzictwo Jowisza z całą pewnością zyskał sporą grupę fanów na całym świecie. Osadzony w uniwersum tej franczyzy nowy komiks, Jupiter's Legacy: Requiem #1, może przynosić jednak prawdziwą i szokującą rewolucję w kwestii mitologii pierwszej generacji herosów. Wygląda bowiem na to, że Utopian i jego kompani niekoniecznie musieli być ludźmi.

W komiksowych opowieściach Sheldon Sampson i jego towarzysze zyskali nadnaturalne moce na tajemniczej Wyspie położonej u wybrzeży Maroka - z czasem bohaterowie odkryli, że lokacja ta jest w rzeczywistości maszyną, która potrafi przemieszczać się przez specjalny portal i tym samym zabierać przybyszy na spotkanie z grupą kosmitów. Jak do tej pory czytelnicy wierzyli, że istoty te obdarowały pierwszą generację herosów nowymi zdolnościami, aby w ten sposób pomóc całej naszej planecie.

Rzecz w tym, że nowy Utopian, Jason, zdecydował się na wykopanie ciała Sheldona, by zyskać dostęp do jego wspomnień. Wraz ze swoją siostrą Sophie zdołali oni ostatecznie zrealizować misję i odkryć, co naprawdę stało się na Wyspie. Gdy Sheldon i inni spotkali kosmitów po raz pierwszy, istoty tylko początkowo zachowywały się przyjaźnie. Później jednak ich tajemniczy lider przebił ciało Sampsona i obdarł go ze skóry żywcem; pozostali kosmici podcięli z kolei kompanom Sheldona gardła.

W tym momencie wizja została przerwana. Trudno pokusić się o jej racjonalne wytłumaczenie; nie jest jednak wykluczone, że pierwszy Utopian i jego kompani wcale nie byli ludźmi, a klonami bądź hybrydami ludzi i kosmitów.

Oto plansze z komiksu: