Dziewczyna influencera - zwiastun filmu. Toksyczność i zepsucie świata internetowych celebrytów

fot. Kino swiat

Reklama

Dziewczyna influencera ma pokazać, jak bardzo świat internetowych celebrytów jest zepsuty, toksyczny i zły. W zwiastunie mamy streszczoną fabułę oraz wypunktowane aspekty życia influencerów, które zostaną tutaj poruszone. Czy będzie to kino, który przyciągnie widza? Zobaczcie i oceńcie sami:

Dziewczyna influencera - zwiastun

Dziewczyna influencera - opis fabuły

Oficjalny opis filmu według dystrybutora Kino Świat.

Wchodząca gwiazda internetu Zosia (zjawiskowa Karina Rezner), znana pod nickiem Just Sophie, odkrywa, że jej chłopak, popularny YouTuber Komfi (Kamil Wodka), ma romans. Kiedy zdrada wychodzi na jaw i trafia na Pudelka, dziewczyna postanawia przyjąć ofertę uwielbianej przez internautów Violi (Olga Kalicka) i wraz z nią udać się w zagraniczną podróż za pieniądze sponsorów. Odwiedzający ekskluzywne kurorty na Cyprze, Ibizie, Malcie, Grecji i we Włoszech, walcząc o zasięgi i uwagę fanów, Zosia dołącza do elity polskich influencerów. Niestety miłosna afera z jej byłym chłopakiem staje się coraz głośniejsza, gdy ten wiąże się z seksowną fit-blogerką Paulą (Joanna Koroniewska-Dowbor), a o Violę upomina się dawna, mroczna przeszłość. Kiedy pikantne szczegóły i skrywane sekrety wychodzą na jaw, Zosię czeka konfrontacja z trudną do zaakceptowania prawdą o środowisku, do którego tak bardzo pragnęła należeć.

Dziewczyna influencera - zdjęcia

Dziewczyna influencera

Dziewczyna influencera - obsada

W rolach głównych zobaczymy: debiutującą Karinę Rezner, Olgę Kalicką (Dziewczyny z Dubaju), Kamila Wodkę (Sexify), Mateusza Banasiuka (Furioza), Joannę Koroniewską-Dowbor (M jak miłość), Rafała Królikowskiego (Planeta Singli. Osiem historii), Magdalenę Czerwińską (Johnny), Karolinę Szymczak (Polityka), Dominikę Kachlik (O psie, który jeździł koleją), Michała Piróga i Patryka Szwichtenberga (Stulecie winnych).

W filmie pojawią się także internetowi celeberyci. Wśród nich znajdują się między innymi: współzałożyciel i współwłaściciel Fame MMA Wojtek Gola, influencerzy i influencerki: Mrs. Lillyy, Grupa 6IXTEEN, Barbara Sarah Szczypiór „Barbeliciouss", modelka Anna Maria Olbrycht oraz model i twarz marek Campari, Bvlgari, Aston Marin - Kevin Lutolf.

Dziewczyna influencera - premiera 2 lutego 2024 roku w kinach.