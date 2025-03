fot. Netflix

Farciarz Gilmore powraca! Adam Sandler raz jeszcze wcieli się w tytułowego bohatera, którego po raz pierwszy zagrał w kultowej komedii z 1996 roku. W obsadzie znaleźli się także Julia Bowen (miłość Gilmore’a) i Dennis Dugan. Dołączyli do nich Ben Stiller, Bad Bunny, Margaret Qualley, Travis Kelce, Nick Swardson, Benny Safdie, Scott Mescudi oraz wrestler Jacob Friedman.

Farciarz Gilmore 2 - nowy zwiastun

Na Święta Netflix zrobił fanom prezent w postaci pierwszego zwiastuna. Teraz zbliżają się kolejne Święta i znów możemy zobaczyć, co tym razem czeka Farciarza. Oto nowy zwiastun filmu:

Poznaliśmy też datę premiery, która jest wyznaczona na 25 lipca 2025 roku.

Farciarz Gilmore 2 – co wiemy?

Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest zbyt pocieszająca, ponieważ o fabule nadal wiadomo bardzo niewiele. Możemy być jednak pewni, że pojawią się nawiązania do pierwszej części oraz elementy budujące nostalgię, co można dostrzec już w zapowiedzi. W zwiastunie ponownie widzimy Shootera McGavina, w którego wciela się Christopher McDonald.

Reżyserem filmu jest Kyle Newacheck, a za scenariusz odpowiadają Tim Herlihy i Adam Sandler – ten sam duet pracował nad pierwszą częścią.

Farciarz Gilmore 2 - premiera 25 lipca 2025 roku.

