Dziewczyny z Dubaju - teaser kontrowersyjnego filmu. Seks na sprzedaż

fot. Aleksandra Mecwaldowska

Dziewczyny z Dubaju to polski film, o którym od ogłoszenia jest już głośno. W końcu zadebiutował pierwszy teaser, który pozwala zobaczyć, z czym mamy do czynienia. W opisie dystrybutora czytamy, że jest to dramat, sensacja i zarazem film erotyczny.

Projekt jest oparty na prawdziwych wydarzeniach opisanych w książce Piotra Krysiaka pod tym samym tytułem, w którym była opisana tzw. afera dubajska, w którą zamieszany były polskie celebrytki, modelki i wiele osób ze świata biznesu, sportu i polityki.

Dziewczyny z Dubaju - zwiastun

Maria Sadowska (Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej) wyreżyserowała na podstawie scenariusza, który napisali Dimitrij Potochnik, Lucas Coleman, Piotr Stanisław, Markus Moretti oraz Max Turell. Przy scenariuszu współpracowały Agnieszka Olejnik, Kornelia Strzelecka. Producentką kreatywną jest Dorota Rabczewska, znana także jako Doda.

Dziewczyny z Dubaju - zdjęcia

Dziewczyny z Dubaju

Dziewczyny z Dubaju - o czym film?

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Dziewczyny z Dubaju - obsada

Na ekranie zobaczymy takich aktorów jak Paulina Gałązka, Giulio Berutti, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk, Katarzyna Figura, Jan Englert, Beata Ścibakówna, Józef Pawłowski, Iacopo Ricciotti, Andrea Preti oraz Luca Molinari.

Dziewczyny z Dubaju - premiera potencjalnie jeszcze w 2021 roku. Dokładna data nie została ustalona.