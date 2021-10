Dziewczyny z Dubaju - pełny zwiastun. Mroczne oblicze kontrowersyjnego filmu

fot. Aleksandra Mecwaldowska

Pełny zwiastun filmu Dziewczyny z Dubaju odkrywa karty, z czym mamy tak naprawdę do czynienia. Zapowiada się, że nie będzie to kolejny 365 dni, a Maria Sadowska, znana z hitu Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej, pokaże mroczne i poważniejsze oblicze całego procederu. Trailer debiutuje w sieci zaledwie kilka dni po głośnych kontrowersjach o tym, że reżyserka oraz Doda pełniąca rolę producentki kreatywnej nie mogą przemontować filmu.

Dziewczyny z Dubaju - zwiastun

Dziewczyny z Dubaju - o czym film?

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę…

Dziewczyny z Dubaju - premiera 26 listopada w polskich kinach.