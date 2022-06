Dziwny świat - pierwszy zwiastun animacji Disneya. Rodzina odkrywców na nowej przygodzie

fot. Disney

Dziwny świat to nowa animacja przygodowa Disneya, która trafi do kin w 2022 roku. Studio spod znaku Myszki Miki rozpoczęło promocję produkcji. Do sieci trafił pierwszy zwiastun zapowiadający widowisko. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterami produkcji są członkowie rodziny Clade'ów, legendarnego rodu odkrywców. Udają się oni w głąb zdradzieckiej i niebezpiecznej krainy, gdzie czekają na nich fantastyczne stworzenia. Jednak pewne niesnaski w rodzinie mogą doprowadzić do niepowodzenia ich ostatniej, ale najważniejszej misji.

Dziwny świat - zwiastun

Dziwny świat

Głosu głównemu bohaterowi produkcji użycza Jake Gyllenhaal. Reszta obsady dubbingu nie została jeszcze ujawniona. Za reżyserię odpowiadają Don Hall i Qui Nguyen, którzy wcześniej odpowiadali razem za film Raya i ostatni smok.

Dziwny świat - premiera produkcji w USA 23 listopada 2022 roku.