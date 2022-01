E3 2022 przeniesione do sieci z powodu koronawirusa

fot. Electronic Entertainment Expo

Pandemia koronawirusa zbiera kolejne żniwa w branży targów technologicznych. Najpierw przyczyniła się do rezygnacji wielu wystawców z obecności na CES 2022, a teraz okazało się, że z jej powodu odwołano kolejną edycję targów E3 w formule znanej od lat. Z powodu rosnącego zagrożenia ze strony wariantu Omicron zespół Entertainment Software Association odpowiadający za organizację Electronic Entertainment Expo poinformował, że E3 2022 zostanie przeniesione do sieci.

Warto zauważyć, że po raz ostatni hale targowe w Los Angeles zapełniły się miłośnikami gamingu w 2019 roku. E3 2020 nie doszło do skutku, zaś ubiegłoroczna edycja wydarzenia przybrała formę spotkań online. W obliczu trudnej sytuacji pandemicznej oraz zmian, jakie zaszły w społeczeństwie, nie można wykluczyć, że taka formuła zostanie z nami na dłużej.

Choć wybuch pandemii koronawirusa zastopował globalną gospodarkę, w dłuższej perspektywie czasowej przestawił ją na nowe tory. Nauczyliśmy się, jak współpracować ze sobą w trybie online, co przełożyło się nie tylko na wzrost zainteresowania pracą zdalną, zachęciło także wiele korporacji do porzucenia dotychczasowych metod porozumiewania się. Firmy przystosowały się do powszechnego wykorzystywania wideokonferencji oraz wirtualnych prezentacji w codziennej komunikacji z konsumentem.

Zespół Entertainment Software Association nie podał jeszcze oficjalnej daty startu targów E3 2022. Organizacja zapewniła jednak, że już wkrótce poda więcej szczegółów na temat tegorocznego wydarzenia.

