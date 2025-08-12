Zwiastun filmu Swiped. Lily James jako założycielka popularnej aplikacji randkowej
W sieci pojawił się zwiastun filmu Swiped, który luźno opiera się na historii Whitney Wolfe Herd, współzałożycielki Tindera oraz twórczyni aplikacji randkowej Bumble.
Swiped wyreżyserowała Rachel Lee Goldenberg, która napisał również scenariusz wraz z Billem Parkerem i Kim Caramele. W filmie Lily James wciela się w założycielkę znanej platformy randkowej, Whitney Wolfe Herd, która w wieku 31 lat stała się jedną z najmłodszych miliarderek. W obsadzie są również Jackson White, Myha’la, Ben Schnetzer, Pierson Fodé, Clea DuVall, Pedro Correa, Ian Colleti, Coral Peña i Dan Stevens.
Zobaczcie poniżej zwiastun Swiped. Premierę filmu zaplanowano na 19 września na amerykańskiej platformie Hulu oraz Disney+.
Swiped - zwiastun
Swiped - zdjęcia
Swiped - fabuła
Zainspirowany prowokacyjną, prawdziwą historią wizjonerskiej założycielki platformy randkowej Bumble, Swiped przedstawia świeżo upieczoną absolwentkę college'u Whitney Wolfe, graną przez Lily James. Zdeterminowana i pomysłowa kobieta stara się przebić do zdominowanego przez mężczyzn przemysłu technologicznego, aby uruchomić innowacyjną, chwaloną na całym świecie aplikację randkową (a właściwie dwie), torując sobie drogę do stania się najmłodszą kobietą, która dorobiła się fortuny własnymi siłami.
Źródło: Deadline
