Joker Jareda Leto powróci w DCU? Peacemaker nawiąże do aktora, ale nie tak jak myślicie

Zdaniem znanego scoopera w 2. sezonie Peacemakera znajdzie się nawiązanie do Jareda Leto i jego zespołu muzycznego. Nawiązanie z pokroju tych, które raczej przekreślą pojawienie się aktora w roli Jokera w DCU.
Zdaniem znanego scoopera w 2. sezonie Peacemakera znajdzie się nawiązanie do Jareda Leto i jego zespołu muzycznego. Nawiązanie z pokroju tych, które raczej przekreślą pojawienie się aktora w roli Jokera w DCU.
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
2. Było wiele plotek na temat tego, co Jared Leto robił na planie Fot. Materiały prasowe
James Gunn nie pała sympatią do Jareda Leto i reżyser Supermana oraz Peacemakera z DCU dał to po sobie poznać w 2015, kiedy wypuścił serię nieprzyzwoitych komentarzy na temat aktora, w których pomiędzy wierszami oskarżał go o sypianie z nieletnimi dziewczynami. Takie plotki krążyły po branży już od 2005 roku, a w 2024 i 2025 roku niejako znalazły potwierdzenie, ponieważ Leto został oskarżony przez dziewięć kobiet o niewłaściwe zachowanie seksualne.

Deadpool w wielkim filmie MCU? Ryan Reynolds tym postem podgrzał atmosferę

Jared Leto w DCEU grał Jokera w Legionie samobójców i Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Chociaż Margot Robbie powtórzyła rolę Harley Quinn w Legionie samobójców: The Suicide Squad od Jamesa Gunna, to Leto już tego nie zrobił. To nie koniec pstryczków w nos ze strony reżysera. Jak informuje scooper MyTimeToShineHello, w 2. sezonie Peacemakera znajdzie się odniesienie do zespołu muzycznego, na którego czele stoi Leto.

Peacemaker w 2. sezonie robi sobie żarty z 30 Seconds to Mars, więc możecie być pewni, że [Jared Leto] nie wróci.

Najgorsze czyny Jokera [RANKING]

Typując 25 najokrutniejszych zbrodni, CBR uwzględnił absolutnie każdą dziedzinę popkulturową, w której pojawiła się postać Jokera - gry wideo, filmy, programy animowane oraz oczywiście komiksy, które szczególnie ukazują jego okrucieństwo.

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

