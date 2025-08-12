Joker Jareda Leto powróci w DCU? Peacemaker nawiąże do aktora, ale nie tak jak myślicie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

James Gunn nie pała sympatią do Jareda Leto i reżyser Supermana oraz Peacemakera z DCU dał to po sobie poznać w 2015, kiedy wypuścił serię nieprzyzwoitych komentarzy na temat aktora, w których pomiędzy wierszami oskarżał go o sypianie z nieletnimi dziewczynami. Takie plotki krążyły po branży już od 2005 roku, a w 2024 i 2025 roku niejako znalazły potwierdzenie, ponieważ Leto został oskarżony przez dziewięć kobiet o niewłaściwe zachowanie seksualne.

Jared Leto w DCEU grał Jokera w Legionie samobójców i Lidze Sprawiedliwości Zacka Snydera. Chociaż Margot Robbie powtórzyła rolę Harley Quinn w Legionie samobójców: The Suicide Squad od Jamesa Gunna, to Leto już tego nie zrobił. To nie koniec pstryczków w nos ze strony reżysera. Jak informuje scooper MyTimeToShineHello, w 2. sezonie Peacemakera znajdzie się odniesienie do zespołu muzycznego, na którego czele stoi Leto.

Peacemaker w 2. sezonie robi sobie żarty z 30 Seconds to Mars, więc możecie być pewni, że [Jared Leto] nie wróci.

