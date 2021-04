eBay zautomatyzuje proces wystawiania kart kolekcjonerskich na aukcje

Źródło: eBay

Jednym z nieodłącznych elementów kolekcjonowania kart jest pozbywanie się niepotrzebnych, nadmiarowych egzemplarzy. W erze powszechnego dostępu do internetu proces ten jest znacznie prostszy niż w czasach analogowych, gdyż za pośrednictwem jednego portalu można dotrzeć do milionów odbiorców z całego świata. Niestety, samo wystawianie kart jest procesem żmudnym i czasochłonnym, zwłaszcza jeśli nie sprzedajemy pojedynczych egzemplarzy, a regularnie pozbywamy się dużej ilości egzemplarzy.

Zespół platformy eBay postanowił rozwiązać ten problem z wykorzystaniem sztucznej inteligencji – aplikacja mobilna platformy sprzedażowej zostanie wyposażona w algorytm automatyzujący proces opisywania kart. Oprogramowanie wykorzysta technologię rozpoznawania obrazu, aby wygenerować najważniejsze informacje dotyczące danego egzemplarza. Według przedstawicieli korporacji skorzystanie z tego narzędzia pozwoli skrócić czas przygotowania aukcji nawet o połowę.

Na obecnym etapie rozwoju proces nie przebiega w pełni automatycznie. Na wstępie użytkownik musi ręcznie wskazać grę, do której karty ma zamiar wystawić. Po zeskanowaniu danego egzemplarza aplikacja podsunie listę proponowanych wyników wyszukiwania, a naszym zadaniem będzie wskazanie tego prawidłowego. Następnie należy ręcznie wypełnić takie rubryki jak stan wizualny, cena, koszt dostawy czy zdjęcia.

W pierwszej kolejności z nowej funkcji skorzystają gracze Magic: The Gathering, dla których skaner kart eBay udostępni pod koniec kwietnia. W maju system zostanie przystosowany co rozpoznawania gier Pokémon oraz Yu-Gi-Oh, a w kolejnych miesiącach może zostać zaimplementowany do kolejnych tytułów w tym m.in. kolekcjonerskich kart sportowych.