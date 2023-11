Echo – nowe zdjęcie. Maya Lopez wyrusza w trasę

fot. Marvel Studios

Echo rozpocznie dla Marvela 2024 rok i już w styczniu otrzymamy pierwszą produkcję z MCU. Będzie to jednak szczególny tytuł dla całego uniwersum ze względu na kategorię wiekową przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych widzów. Pierwszy zwiastun pokazał nam kilka brutalnych scen, więc możemy spodziewać się zupełnie innego podejścia do scen walk, niż w dotychczasowych produkcjach Marvela.

Echo - zdjęcia

Echo

W najnowszym numerze Empire Magazine pojawiło się nowe zdjęcie pochodzące z serialu. Możemy na nim zobaczyć Mayę Lopez (Alaqua Cox) na swoim motocyklu, która najwyraźniej wyjechała z Nowego Jorku i udaje się w rodzinne strony.

Echo - informacje o serialu MCU

Echo jest spin-offem serialu Hawkeye i należy do Sagi Multiwersum. Produkcja opowie o losach tytułowej wojowniczki po tym, jak dowiedziała się, że to nie Clint Barton odpowiada za śmierć jej ojca, tylko Wilson Fisk, dla którego do tej pory pracowała. Bohaterka będzie musiała stawić czoła swojej przeszłości, by ruszyć naprzód. Dowie się także więcej o swoich korzeniach jako rdzennej Amerykanki.

Marion Dayre jest główną scenarzystką i producentką wykonawczą serialu. W obsadzie znaleźli się: Alaqua Cox, Vincent D'Onofrio, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Graham Greene, Cody Lightning, Charlie Cox, Devery Jacobs i Zahn McClarnon.

Echo zadebiutuje na Disney+ 10 stycznia 2024 roku.