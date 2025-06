The Walking Dead w Hiszpanii. Nowy sezon Daryla Dixona z teaserem i datą

Kiedy premiera 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon? W ramach promocji ujawniono nowe wideo oraz światową datę powrotu serialu. Po raz pierwszy historia o zombie zostanie przeniesiona do gorącej Hiszpanii – to właśnie tam rozegra się główna część nowych odcinków. Nowa lokalizacja to kolejny etap rozwoju całej franczyzy.